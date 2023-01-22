«الأرصاد الجوية»: ارتفاع درجات الحرارة حالة عرضية حدثت في العام الماضي

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أنّ الارتفاع في درجات الحرارة في هذا الوقت من العالم، سبق وتكرر في عامي 2018-2021، أي أنها ليست المرة الأولي وتحدث، واصفة الأمر بأنه حالة عرضية مؤقتة.

وذكرت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، أنّ سبب الارتفاع الحادث والمؤقت حاليا فى درجات الحرارة، يرجع إلى تقدم المرتفع السيبيرى إلى شرق أوروبا وإلى شمال الجزيرة العربية السعودية، مشيرة إلى أنّ امتداد المرتفع السيبيري على شرق أوروبا حاليا عمل على منع تأثرنا بالمنخفضات الجوية التى تحدث في أوروبا فى تلك الفترة من العام، كما أن امتداد المرتفع السيبيرى على شمال الجزيرة العربية عمل على استمرار امتداد منخفض البحر الأحمر، المعروف بكتلته الهوائية الدافئة نهارا ورياحه الجنوبية الشرقية في هذا الوقت من العام .

وأشارت إلى أننا مازلنا أيضا نتاثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهذه الكتل الهوائية، تعمل حاليا كقبة حرارية أومظلة، تحبس كل الشوائب العالقة والرطوبة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح، مما أسفر عن رفع درجات الحرارة وحالة الاستقرار التى تمر بها البلاد حاليا، وسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أنّ هذه الحالة مؤقتة، وأننا مازلنا في فصل الشتاء، وأنّ انخفاضات الحرارة الصغرى مستمرة مع بداية ساعات المساء حتى الصباح الباكر، ومن المتوقع تأثره بالمنخفضات الجوية فى الفترة القادمة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 22 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.