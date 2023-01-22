حالة الطقس اليوم.. شبورة كثيفة على الطرق والعظمى في القاهرة 20

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم على القاهرة الكبري والمحافظات، حيث تستمر فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وعلى الطرق الرابطة بين المحافظات والمؤدية إلى وسط سيناء، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون مشمسا طوال اليوم على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، في حين يسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل إلى حد الصقيع على المزوعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 20 - 11

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 11

- بنها 22 - 10

- دمنهور 21 - 10

- وادي النطرون 22 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 21 - 10

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 22 - 11

- طنطا 21 - 11

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 23 - 10

- السويس 21 - 10

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر 22 - 09

- نخل 20 - 02

- كاترين 15 - 01

- الطور 22 - 09

- طابا 23 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 12

- مطروح 19 - 11

- السلوم 19 - 10

- سيوة 19 - 6

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 13

- مرسى علم 25 - 13

- شلاتين 26 - 16

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08

- بني سويف 23 - 7

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 23 - 8

- قنا 25 - 9

- الأقصر 25 - 8

- أسوان 26 - 10

- الوادي الجديد 25 - 6

- أبو سمبل 27 - 10