«قومي المرأة» يشارك لأول مرة بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن المجلس القومي للمرأة عن مشاركته لأول مرة بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 والذي يقام هذا العام تحت شعار «على أسم مصر معاً.. نقرأ... نفكر... نبدع»، في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب

ويتضمن جناح المجلس رقم b1 والمقام في الصالة 3 بالمعرض، جزء خاص لعرض إصدارات ومطبوعات المجلس التي أصدرها على مدار الأعوام الماضية والخاصة بمناقشة قضايا المرأة في كافة المجالات، هذا إلى جانب نبذة تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة تتضمن جهود مصر والمجلس في هذا المجال.

مكتب شكاوى المرأة بمعرض الكتاب

كما سيتم تخصيص جزء من الجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما سيتضمن جناح المجلس جزء لعرض المنتجات اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي تنفذ في قرى مبادرة «حياة كريمة»، الى جانب منتجات السيدات في البرامج التدريبية الأخرى، كما سيتم تنفيذ ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض الراغبات في تعلم حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفاز.

ندوات القومي للمرأة

وينظم المجلس ندوة ضمن فعاليات المعرض بعنوان «دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي»، يتحدث خلالها الدكتور سعد الدين هلالي عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.