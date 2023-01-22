مكافأة على شرب القهوة في أكواب قابلة لإعادة الاستخدام بكوريا الجنوبية

حفاظًا على البيئة وإعادة تدوير المنتجات للمساهمة في تقليل الانبعاثات، اتخذت كوريا الجنوبية خطوة بشأن أكواب القهوة باعتبارها الأكثر استخدامًا في الأماكن العامة، وقررت مكافأة مواطنيها على شرب القهوة داخل المقاهي في أكواب ‏قابلة لإعادة الاستخدام.

وسيحصل المستهلكون على 300 وون أي ما يقابل 0.24 دولار في شكل نقاط قابلة للصرف، مقابل كل مشروب قهوة في كوب قابل لإعادة الاستخدام في المقاهي، في برنامج جديد للحد من النفايات، وضعته وزارة البيئة في سيول، التي أوضحت أن دفع النقاط سوف يكون عندما يشتري المستهلكون مشروبًا إما في كوبهم الشخصي، أو عند إرجاعهم أكوابًا قابلة لإعادة الاستخدام للوجبات الجاهزة، التي تقدمها المقاهي.

الكافيهات والمطاعم تستجيب للفكرة وتدعهما

ودعمت هذه الفكرة 4 سلاسل مطاعم وكافيهات تقدم القهوة والوجبات الجاهزة، وهناك حد أقصى لنقاط «الحياد الكربوني» شهريًا هي 70000 وون، ومن الممكن تحويل النقاط المكتسبة إلى نقود، أو إنفاقها في المقاهي، بحسب وكالة «سبوتنك».

وبموجب البرنامج، سيتم دفع ما يصل إلى 2000 وون من النقاط على مجموعة من الاستهلاك الصديقة للبيئة، مثل شراء الطعام في أواني شخصية، أو استئجار سيارات خالية من الانبعاثات، أو إعادة الهواتف الذكية المستعملة.

التدوير وإعادة استخدام المنتجات لتقليل الانبعاثات

ويتجه العالم أجمع إلى إعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات، لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن استخدام مواد غير صحية، حيث جري اختيار يوم 28 من مارس كل عام في مصر، لإعادة التدوير، وذلك بعد نجاح مبادرة الحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام.