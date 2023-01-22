إحلال وتجديد 32 محطة مياه نقالي خلال فترة السدة الشتوية بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه يجري الإحلال والتجديد لـ32 محطة مياه نقالي، والتي توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية، والتي تستمر حتى 7 فبراير المقبل.

تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ذاتيا

وأوضح رئيس «مياه سوهاج» أن أعمال الإحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتيا، وتم توفير المهمات والأدوات الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد، وجار أعمال تغيير الوسط الترشيحي وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

إحلال وتجديد 32 محطة مياه

فيما أشار المهندس رمضان شعبان، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أن المحطات الجاري أعمال الإحلال والتجديد بها يبلغ عددها 32 محطة، بينها محطة بمركز طهطا ومحطتي مياه بمركز جهينة، و7 محطات بمركز أخميم، و8 محطات مياه بمركز سوهاج، ومحطة بمركز المنشأة، و3 محطات بمركز ساقلتة، و6 محطات بمركز جرجا، و4 محطات بمركز دار السلام.