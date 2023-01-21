قناة الحياة تواصل تسليط الضوء على انطلاق معارض أهلا رمضان بالمحافظات

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، تقريرا تليفزيونيا، انطلاق معارض أهلا رمضان في المحافظات.

استمرار المعرض حتى نهاية رمضان

وقال محمد هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، إن معرض أهلا رمضان سيستمر من الآن حتى نهاية شهر رمضان، وجرى توفير كل السلع والزيوت والأرز والسكر، إضافة لـ اللحوم والتي وصل سعرها لـ 140 جنيها.

وأوضح هشام سعيد، مدير مديرية التموين بسنورس، إنه لأول مرة يتم إطلاق المعرض قبل شهر رمضان بشهرين، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير السلع لهم، بأسعار مخفضة والتي وصلت ما بين 20 لـ 25%، وهذا الهدف من إنشاء المعرض وهو توفير السلع للمواطن من مصدرها وبسعر التكلفة.

آراء المواطنين عن المعرض

وعبَّر بعض المواطنين عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض، فقالت سيدة: «معرض تحفة والأسعار كويسة جدا، والأسعار والجودة مختلفة عن الأسواق الأخرى»، وأضافت أخرى: «الحاجات في المعرض رخيصة وحلوة»، وواصلت أخرى: «أخدنا الرز رخيص بـ 15 جنيه، الأسعار دي رخيصة عن برة، وسعر الزيت رخيص بـ 45 جنيه».