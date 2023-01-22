ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بتخفيف وتيرة رفع الفائدة

يعقد الاحتياطي الفيدرالي أولى اجتماعاته في العام الجديد، 2023، على مدار يومي 31 يناير و1 فبراير، لتحديد سعر الفائدة على الدولار، وهو القرار المرتقب لمجتمع الأعمال والمستثمرين عالمياً.

هل سيرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار؟ بنوك تجيب

ووفقاً لتوقعات كبار المحللين ببنوك الاستثمار العالمية، فإنَّ الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من وتيرة رفع الفائدة على الدولار ليلجأ إلى سياسة نقدية أقل تشدداً لمواجهة التضخم، بمعنى مواصلته رفع الفائدة ولكن بمعدلات أقل مما مضى.

وخلال آخر اجتماعاته للعام الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.25 و4.5%، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 15 عاماً.

عدد اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي» سنوياً

يشار إلى اجتماعات دورية يعقدها الاحتياطي الفيدرالي على مدار العام ويصل عددها إلى 8 اجتماعات بجانب تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية المؤثرة على القرار، فيما يعد «التضخم» ومؤشر أسعار المستهلكين ومعدلات البطالة داخل الولايات المتحدة أبرز المحددات.

ويهدف الاحتياطي الفيدرالي من قراراته بشأن «الفائدة» إلى تحقيق استقرار الأسعار داخل الولايات المتحدة، وكبح جماح التضخم، ووفقا للبيانات الرسمية للولايات المتحدة، فإنَّ البلاد تواجه مستويات غير مسبوقة من التضخم لم تشهدها منذ أكثر من 40 عاماً.