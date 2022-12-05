الدولار يواصل التراجع عالميا قبل أيام من اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 104 نقاط، اليوم، أمام سلة العملات، ليتراجع للجلسة الرابعة على التوالي حيث ظلت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءًا من هذا الشهر كما هي، وسط إعراب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في تصريحات صحفية، عن دعمه لمثل هذه الخطوة.

سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل

ووفقا لبيانات التوظيف الأمريكية، شهد الاقتصاد الأمريكي، إضافة 263 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، أعلى من توقعات السوق بزيادة قدرها 200 ألف بعد تعديل 284 ألف وظيفة في أكتوبر، ويتطلع المستثمرون الآن إلى المزيد من التقارير الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع بما في ذلك نشاط الخدمات وثقة المستهلك وبيانات تضخم المنتجين، بالإضافة إلى بيانات تضخم المستهلكين الأسبوع المقبل، ومن المقرر أيضًا أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

توقعات بارتفاع الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.03 بنهاية هذا الربع «أكتوبر – ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند مستوى 110.61 للدولار في غضون 12 شهرًا.

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويعتبر اليورو، أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.

سعر الدولار اليوم في البنوك

محلياً، تراوح سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم، بين 24.56 جنيه، كما في بنكي الأهلي ومصر، و24.62 جنيه كما في بنوك أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المتحد، الكويت الوطني وميد بنك، فيما ظل سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 24.63 جنيه.