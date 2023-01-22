ضبط 4.5 كيلو بانجو في عين شمس

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط كمية من نبات البانجو

بإجراء التحريات تبيّن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4,500 كيلو جرام، وهاتف محمول.

الاتجار في المواد المخدرة

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.