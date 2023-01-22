المرور: ضبط 75 ألفا و785 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 75 ألفا و785 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

12 ألفا و553 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

346 مخالفة السير بدون تراخيص.

دراجة نارية مخالفة.

36 مخالفة موقف عشوائى.

45 مخالفة شروط التراخيص.

تم إاخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.