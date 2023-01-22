تحرير 2800 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور، مخالفات على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث جرى تحرير 2808 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة لقائدي الدراجات النارية

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 581 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 82 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، والحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».