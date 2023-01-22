الداخلية ترسل قوافل لـ10 محافظات لتقديم الخدمات الشرطية لمواطنيها

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم جميع الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية -المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - كفر الشيخ - البحيرة - المنيا»، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و211 بطاقة رقم قومي، و21 ألفا و545 مصدرا مميكنا.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 21 يناير وحتى الانتهاء من جميع أعمالها.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن وجودهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة التالية:

أرقام الخطوط الساخنة لتلبية خدمات المواطنين

- 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية

- 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين وأسفرت عن استخراج وتوصيل 628 بطاقة رقم قومي و367 مصدرا مميكنا.

كما واصل الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية للمرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل القطاع إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادي الرياضية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ318 مواطنا ومواطنة.

استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم

كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات «فنية - قانونية»، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات في قرى مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ232 مواطنة.

كما واصلت استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون بإختلاف لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ281 من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.