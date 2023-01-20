بريهان أنور عن دورها في مسرحية سيدتي الجميلة: «اختياري كان صدفة»

قالت الفنانة بريهان أنور، إن مشاركتها في مسرحية سيدتي الجميلة، أمام الفنان أحمد السقا، من الأمور الجيدة التي حدثت لها مؤخرًا، خصوصًا وأن اختيارها جاء عن طريق الصدفة، وذلك بعد اعتذار الممثلة التي تؤدي شخصية تحمل اسم جُلبهار، وذلك بعد عودة أبطال المسرحية من موسم الرياض، وذلك حسب تصريحاتها لـ«الوطن».

وأضافت أنها قرأت دورها وركزت في تفاصيل الشخصية في أقل من 24 ساعة، وذهبت للمشاركة في العرض مباشرة دون إجراء بروفات مع الفرقة نظرًا لضيق الوقت الذي اعتذرت فيه زميلتها عن الاستمرار في أداء الشخصية.

إشادة من أحمد السقا

وأشارت بريهان أنور، إلى أن الأمر كان بمثابة تحد كبير لها، خصوصًا وأنها تقف أمام نجم مثل أحمد السقا، الذي أثنى على أدائها وتمكنها من الإلمام بتفاصيل الشخصية على الرغم من إجراء بروفات سابقة، فضلًا عن منحها روحًا مميزة للشخصية، متابعة: هذا الكلام الجميل سيظل في ذاكرتي، ولن أنساه طيلة حياتي.

عظمة المسرح

واستطردت بقولها: المشاركة في مسرحية كبيرة بحجم سيدتي الجميلة، من التجارب التي تشعرك بالخوف في ظل وجود مجموعة كبيرة من النجوم، وهى أيضًا تجربة ممتعة للغاية، خصوصًا وأنها تحمل رؤية إخراجية مختلفة وتم تقديمها بشكل تقني وفني مختلف عن المسرحية التي سبق وقدمها فؤاد المهندس وشويكار في ستينيات القرن الماضي.

وأوضحت أن سعادتها الحقيقية، تكتمل عندما تقف على خشبة المسرح، وتتلقى رد فعل الجمهور مباشرة، وهو ما تعودت عليه منذ مشاركتها في مسرح الجامعة وتقديمها عددًا لا بأس به من العروض، ومن ثم تزداد خبرتها يومًا بعد الآخر، ويزداد حبها وعشقها للفن المسرحي.

من ناحية أخرى تشارك بريهان أنور في مسلسل وبينا ميعاد، الذي يعرض على شاشة قناة dmc من السبت للأربعاء، وتجسيدها شخصية الدكتورة سالي خطيبة دكتور إيهاب وجسد دوره خالد أنور، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، صبري فواز.