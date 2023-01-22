صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة في السد العالي و«قارون» بعد غد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة في بحيرتي السد العالي وقارون، الثلاثاء المقبل، عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة وتنمية الثروة السمكية، التي تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

صرف تعويضات لـ3620 مستفيدًا

وأوضحت وزارة التضامن في تقرير لها، اليوم، أنّه سيتم صرف تعويضات لـ3620 مستفيدًا منهم 2450 صيادًا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بأسوان، عن فترة التوقف لمدة 3 أشهر بواقع 500 جنيه شهريا، في حين سيتم صرف تعويضات لـ223 صيادًا وصاحب مركب من العاملين في بحيرة قارون بالفيوم عن فترة توقف تبلغ 4 أشهر حسب قرارات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بقيمة إجمالية 2000 لكل منهم.

إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج والأقصر، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بر أمان الخاصة بإحلال وتجديد المراكب لصغار الصيادين العاملين في البحيرات الداخلية ونهر النيل، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، موضحة أنّ تكلفة الإحلال والتجديد بلغت 5 ملايين جنيه، وشملت 620 مركب خشب بطول يتراوح بين 5,75 متر حتى 6 أمتار بمحافظتي كفر الشيخ وسوهاج، و60 مركب جديد بطول 4,25 متر بمحافظة الأقصر.

توزيع 210 مراكب بالتعاون مع مسؤولي «تنمية البحيرات»

وأكدت وزارة التضامن، أنّه جرى توزيع 210 مراكب بالتعاون مع مسؤولي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك في المحافظات الثلاث، حيث جرى التنسيق مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك ومكاتب المصايد الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الإعلان للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بر أمان لدعم صغار الصيادين، والتي تتمثل في دعم إحلال المراكب المتهالكة من خلال تحمل الصياد 50% من قيمة تجديد المركب في حين تتحمل الوزارة 50% الأخرى.

دعم 42 ألف صياد

وأوضحت أنّ المراكب تأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية وحماية صغار الصيادين، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي انتهت المرحلة الأولى منها بدعم 42 ألف صياد من صغار الصيادين والصائدات في البحيرات الداخلية ونهر النيل، حيث استفادوا بتوزيع الوزارة عليهم مستلزمات الصيد ممثلة في شباك غزل وبدل حماية وأدوات أخرى للصيد.

وأضافت الوزارة أنّها قدّمت مساعدة شهرية طارئة لصيادي شمال سيناء منذ عام 2018 وحتى تاريخه، أي لمدة 4 سنوات بتكلفة تقارب 32 مليون جنيه بواقع 1000 جنيه لكل صياد تصرف لهم شهريا لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد الخاصة بهم من خلال سداد الاشتراكات التأمينية عنهم خلال فترات التوقف عن الصيد.