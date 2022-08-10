«التحالف الوطني» يدعم صغار الصيادين بـ30 مركبا ضمن «حياة كريمة» في الدقهلية

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، متمثلا في مؤسسة صناع الخير، 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد إلى 30 من صغار الصيادين من أهالي قرية بساط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك تفعيلاً للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وإعطاء اهتماما خاصا لملف التمكين الاقتصادي، بحضور وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية، ووفد من مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير.

30 مركب صيد لصغار الصيادين في الدقهلية

قال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في بيان له اليوم، إن المبادرة جاءت من أجل الارتقاء بالفئات الأكثر احتياجا، ضمن مبادردة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ تم دعم صغار الصيادين بالقرية وتأمين مصدر دخل لهم من خلال تحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد حديثة كاملة، استثمارا لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد، فتم تزويد 30 منهم بمشروعات مراكب صيد.

ثلاجات لحفظ الأسماك

وأضاف التحالف: كما تم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك التي يصطادها الصيادون بمراكبهم حتى يتسنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الأفضل وبما يعود عليهم بأفضل عائد ويضمن نجاح مشروعهم، على أن يكون المستفيدون من استلام مراكب الرزق ممن يعولون أسرا كبيرة، ولا يملكون مراكب صيد بالفعل، ويملكون مهارات في احتراف مهنة الصيد، وأن المراكب التي تم تسليمها لصغار الصيادين تم تسليمها بالمجان تماما لهذه الأسر، بالإضافة إلى معدات الصيد دون أن يتكلف الصياد المستفيد أي تكلفة مادية على الإطلاق.

تأمين مصدر رزق لصغار الصيادين

وفي السياق ذاته، أوضح الصيادون أنهم كانوا ينتظرون هذه المراكب منذ سنوات، لتساعدهم هذه المراكب على تأمين مصدر معيشة لعائلتهم، مؤكدين أن توفير المراكب ساعد كثيرًا في عودة الكثير من الصيادين لممارسة مهنتهم التي ورثوها عن أجدادهم، بعد أن حال تهالك المراكب القديمة بينهم وبين العمل ومصدر رزق آمن للقضاء علي الهجرة غير الشرعية.