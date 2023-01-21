سؤال التعبير لطلاب الشهادة الإعدادية 2023: مونديال قطر ومؤتمر المناخ

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول، في مادة اللغة العربية والإملاء، في لجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

رسالتان تهدفان إلى التقرب من شعوب دول العالم

وتتضمن سؤال التعبير في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة علي مونديال قطر ومؤتمر المناخ، حيث نص السؤال علي «اكتب موضوع عن مونديال قطر ومؤتمر المناخ رسالتان تهدفان إلى التقرب من شعوب دول العالم».

ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كشفت عن تعليمات مهمة لمراقبي امتحانات الشهادة الإعدادية وتضمن التالي:-

- المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.

- الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

- الالتزام بحضور استلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

- متابعة وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها في أثناء استلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.

- الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ على أي مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.