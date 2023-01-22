مبادرة «أرواح في المدينة» تعيد سرد تاريخ شوارع ومباني القاهرة

قال الكاتب الصحفي محمود التميمي صاحب مبادرة «أرواح في المدينة»، إنّ شغفه بالقاهرة كمدينة فريدة من نوعها يعود إلى طفولته، حيث أن القاهرة مدينة الألف مئذنة والألف روح والألف معنى، مشددًا على أن مصر هي تاريخ الإنسانية كله: «هذا التاريخ قدم سيرة الإنسانية وحكاية الإنسانية في مدينة تستحق الاكتشاف كل يوم بشكل أكثر، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها تراث فقط، لكنها حياة تُعاش».

مبادرة أرواح في المدينة

وأضاف التميمي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الحياة في القاهرة ممتعة، وقال يحي حقي في كتاب أجنبي عن القاهرة قام بترجمته، يمكن زيارة القاهرة يا أخي، لأن هذه المدينة فيها الكثير من الفضائل الكثيرة ما يجعل الحياة فيها متعة رغم كل الآلام والمتاعب والمشكلات، وفي مبادرة أرواح في المدينة نسعى إلى اكتشاف هذه المتعة».

هناك مئات من رسائل الماجستير والدكتوراة عن القاهرة

وأشار، إلى أنّ هناك المئات من رسائل الماجستير والدكتوراة عن القاهرة على أرفف المكتبات وداخل مئات الكتب، لكن بعضها تم صياغته بحب، مشيرًا إلى أنّ السنوات الخمس الأخيرة شهدت ظهور مبادرات كثيرة تتحدث عن التاريخ عموما من خلال باحثين أثريين مثل صفحة المماليك للباحث يوسف أسامة، وسيرة القاهرة لعبدالعظيم، وبيت المعمار المصرية للدكتورة فاطمة كشك.

يجب أن نحكي تاريخ القاهرة خصوصا ومصر عموما

وأكد: «في المبادرة أتحدث عن القاهرة كما رأيتها في 100 سنة صحافة، هناك أرشيف يرجع تاريخه إلى 1910 من الصحف والمجلات المصرية، نحن لا نعرف عن القاهرة ومصر عموما في آخر 100 سنة إلا القشور، يجب أن نحكي تاريخ القاهرة خصوصا ومصر عموما بطريقة تتناسب مع الذائقة البشرية، نعقد على هامش المبادرة لقاءات وليس محاضرات، وهناك زيادة كبيرة في عدد الجمهور».