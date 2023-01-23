6 أماكن يمكن زيارتها في الوادي الجديد بـ10 جنيهات.. «فسحة على قد الإيد»

تتميز محافظة الوادي الجديد بطابعها الفريد وجوها المميز فمناخها جاف صيفا دافئ شتاءً، نادرة الأمطار وبها أعلى نسبة سطوع للشمس على مدار السنة، وهي أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والأقل من حيث عدد السكان، لذا تتميز بالهدوء وجمال الطبيعة حيث تكثر بها الواحات، وتتميز المحافظة بوجود آثار تمثل جميع العصور التاريخية منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والفارسية والبطلمية، لذا تعد مناسبة لقضاء إجازة نصف العام بها.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعالم الأثرية والترفيهية التي يمكن زيارتها بأسعار رمزية لا تزيد عن 10 جنيهات للجمهور العام و5 جنيهات للطالب، وتبدأ زيارتها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وفقا لما هو معلن من وزارة السياحة والآثار.

مقابر المزوقة

مجموعة مقابر محفورة في الصخر من العصر الروماني، وسميت بالمزوقة لبهاء ألوان نقوشها، ومن بينها مقبرة حاكم المنطقة والتي زينت جدرانها بمناظر خلابة تصور خيرات الواحات الزراعية من القمح والعنب، كما صورت الأبراج السماوية وبعض مناظر للمعبودات في ذلك الوقت.

عين الضبع وعين الأصيل

هما موقعان في الواحة الداخلة بمنطقة بلاط، وتضم قلاع الضبع ست مصاطب لحكام الواحات أهمها مقبرة مدو نفر، نُقش على جدران هذه المقابر مناظر توضح اليومية في ممارسة أعمال الزراعة واستئناسه للحيوانات، وتضم عين أصيل أطلال مساكن المدينة التي ترجع إلى عصر الأسرة السادسة، وهي مشيدة بالطوب اللبن، ويحيط بها سور ضخم، وتتضمن العديد من أماكن العبادة.

معبد دير الحجر

تقع منطقة دير الحجر على بعد 20 كيلومتر من مدينة القصر الإسلامية، وتضم معبدا من العصر الروماني، الذي يعد أهم المعابد في واحة الداخلة، ويماثل المعبد في تخطيطه المعبد المصري في عصر الدولة الحديثة، وزينت جدرانه بالعديد بتقديم القرابين للمعبودات.

محمية الصحراء البيضاء

تتميز بطبيعتها الصحراوية الخلابة والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية النادرة التي توجد بها، وسميت بذلك نظرا لطبيعة صخورها الطباشيرية البيضاء، والتي نحتتها الرياح منذ ملايين السنين، ويطلق عليها أيضا واحة الثلوج، وهى مكان مفضل لمحبي رحلات السفاري.

كهف الجارة

يعد واحدا من أندر وأجمل الكهوف التي عرفها الإنسان بسبب تكوينه الفريد وموقعه النائي بمنتصف صحراء الفرافرة بالقرب من وادي محرق بعد محمية الصحراء البيضاء بنحو 7 كيلومترات شرقا باتجاه أسيوط.

المنتجعات البيئية بواحة الداخلة

تأخذ في الشكل والتصميم والنموذج المحاكي للبيئة الواحاتية، وهي صديقة للبيئة مشيدة من الخشب والطوب اللبن، وتناسب محبي الهدوء والاستجمام وتسعى للابتعاد عن الضجيج والصخب.