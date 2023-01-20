7 معالم سياحية في المنيا أسعارها تبدأ من 10 جنيهات.. فسحة على «قد الإيد»

تعد المنيا، مكاناً مميزة لقضاء إجازة ترفيهية للأسرة والأصدقاء في منتصف العام الدراسي، حيث تتمتع المحافظة التي تقع في وسط مصر بطقس متميزة ورائع في الشتاء معتدل البرودة والحرارة، فضلاً عن تميزها بالعديد من المزارات السياحية والترفيهية التي لا تتجاوز سعر دخولها 20 جنيهاً، وترصد «الوطن» أسعار الأماكن الترفيهية والأثرية بمحافظة المنيا، بالأسعار المعلنة من قبل المجلس الأعلى للآثار.

زاوية سلطان:

تقع زاوية السلطان، على الضفة الشرقية للنيل على بعد نحو 7 كيلومترات، وتضم المنطقة العديد من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة مثل: الفرعونية، واليونانية، والرومانية، وسعر تذكرة دخولها 20 جنيه لمواطن العادي و10 جنيهات للطالب، وتفتح أبوابها للدخول من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة.

مقابر البهنسا:

مدينة أثرية قديمة، تقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار ناحية الغرب محافظة المنيا، تضم أطلالاً لمنشآت مصرية القديمة، وكانت محط اهتمام الفراعنة، تحتوى على الكثير من الكنائس والقصور الفخمة، ويبلغ سعر تذكرتها 20 جنيه للمواطن و10 جنيهات للطالب المصري، وتفتح أبوابها للزيارة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

دير السيدة العذراء:

يعد دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير، من أشهر محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، وتقع كنيسة السيدة العذراء، على قمة جبل الطير الملاصق للنيل، وتعد من أهم المزارات الخاصة بالعائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر بعد دير المحرق.

تونا الجبل:

تقع بمدينة ملوي، وانطلقت منها كلمة التوحيد، وضمها إخناتون لعاصمة البلاد «أخت آتون»، اختارها ليضع على جبالها وصخورها إحدى لوحاته التاريخية «لوحة الحدود»، وتتميز تونا الجبل بعوامل كثيره على أساسها جاء اختيارها لتكون هي الأرض التي تصون وتخلد وتبقى إلى الأبد.

كورنيش النيل بالمنيا:

يُعد كورنيش النيل هو أكبر حديقة مفتوحة بمحافظة المنيا وعلي مستوي الصعيد بالمجان للزائرين وبه اكبر مساحة خضراء والمئات من الأشجار.

شارع مصر:

هو أكبر مشروع للشباب بمدينة المنيا ومن ضمن أفضل أماكن التنزه بالمنيا دون رسوم دخول ويقع شارع مصر بنهاية كورنيش النيل من الناحية الشمالية ويوجد به الكافيهات وعربات بيع الأطعمة لخدمة الزائرين.

الحديقة الدولية بالمنيا:

أحد أفضل أماكن التنزه بالمنيا برسوم دخول رمزية وتقع الحديقة شرق النيل بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون قناة الصعيد وتعد من أكبر الحدائق العامة على مستوى الجمهورية وتطل علي النيل مباشرة وبه مساحات خضراء واسعة ومناطق مخصصة للأطفال ومنطقة ملاهي وقاعة أفراح.