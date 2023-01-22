تفاصيل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن بدء قبول الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات الخاصة والأهلية التي يتوافر بها أماكن شاغرة، وأعلنت كل جامعة من الجامعات الخاصة عدد الأماكن الشاغرة بكافة التخصصات العلمية ونسب القبول والحد الأدنى للمجاميع التي تم القبول بها في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي، موضحا أن شروط الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية هي نفس الشروط المطبقة بالفصل الدراسي الأول التي تتوقف على مجموع الطالب والرغبة التي يسجلها الطالب على الموقع الالكتروني للجامعة ويتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على المجموع.

الطالب يتقدم مباشرة للموقع الالكتروني للجامعة

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الطالب يتقدم مباشرة للموقع الالكتروني للجامعة وفي حالة قبوله تخطره الجامعة رسميا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، وعلى الطالب تحضير كافة أوراقه ومصروفاته الدراسية لإنهاء الإجراءات، وتبلغ الجامعة وزارة التعليم العالي بكافة الطلاب المنضمين إليها، وهي بمثابة فرصة لطلاب الثانوية العامة ممن تأخروا بالتسجيل للالتحاق بالعام الدراسي والطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، ممن لم يحالفهم الحظ أو تأخرت الشهادات خلال الفصل الدراسي الأول ويتقدمون إلكترونيا، وهي إجراءات بمنتهى اليسر والسهولة.

نظام الساعات المعتمدة

وشرح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن عدد كبير من الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة، والطالب المجتهد يستطيع تعويض الفصل الدراسي الفائت من خلال عدد الساعات وزيادتها بالكليات التي تعمل بهذا النظام، موضحا أن الفرصة الخاصة بالتقديم متاحة حتى 9 فبراير المقبل، وهي مدة كافة جدا حتى يتم الانتهاء من اجراءات القيد والقبول والمدة مفتوحة حتى 9 فبراير.