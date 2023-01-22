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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
01:07 م | الأحد 22 يناير 2023
حادث تصادم بين سيارتين - أرشيفية

حادث تصادم بين سيارتين - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان»، أمام قرية الحتاحتة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

حادث تصام بالطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى «تمناية»، بالطريق الزراعي السريع أمام قرية الحتاحتة بمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، حيث اصطدمت السيارة الميكروباص بـ«التمانية» أثناء محاولتها تخطي السيارة الثانية، ما أسفر عن إصابة فاطمة عطية شعراوي، 40 عاما، وشقيقتها سهير، 42 عاما، وشعبان عبد الحميد، 46 عاما، وياسر رجب 40 عاما، وخالد مهني، 35 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز سمالوط.

نقل المصابين لمستشفى سمالوط

تم نقل المصابين إلى المستشفي النموذجي بمدينة سمالوط لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفعه آثار الحادث وتسير الحركة، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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بقلم اسلام فهمي