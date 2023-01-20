أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي في المنيا، اليوم الجمعة، انقلاب سيارة ربع نقل، بسبب انفجار الإطار الخلفي، مما أسفر عن إصابة 14 عاملا جميعهم من قرية تونا الجبل بمركز ملوي.

انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5167 ن ل س، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، شمال قرية تونا الجبل بمركز ملوي.

نقل 14 مصابا لمستشفى ملوي

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات قرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة مما أسفر عن إصابة 14 عاملا جميعهم يقيمون بقرية تونا الجبل وهم «ياسر عبد العزيز 40 عاما، علي سيد محمد 27 عاما، يحي حسن مهني 47 عاما، عادل صالح أحمد 29 عاما، شهاب عيد حسن 33 عاما، حسين نادي حسين 20 عاما، محمد صبحي علي 32 عاما، محمود ربيع عبد الرحمن 29 عاما، أحمد محمد عبد الحميد 32 عاما، طارق محمد ياسين 27 عاما، عمرو فرج حسن 21 عاما، محمد عيسي محمد 21 عاما، إيهاب توفيق محمد 28 عاما، أحمد مرزوق كامل 27 عاما».

نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصى

تم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي، وجرى التحفظ على السيارة الربع نقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.