وكيل «الشيوخ» تطالب بإعداد استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي

طالبت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بإعداد استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي، للبناء على ما تحقق من إنجازات جسّدت صورة مصر الجديدة، التي تستضيف بنجاح مؤتمرات عالمية على غرار مؤتمر COP27، وتفتتح صروحا ثقافية على غرار المتحف القومي الكبير، وغيرها من الملامح التي رسخت بقوة علامة وطنية تميز مصر ويمكن استغلالها بجدارة في قطاع السياحة.

السياحة في مصر

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أنّ صناعة السياحة في مصر أثبتت جدارتها ومتانة وضعها رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها سواء بسبب الأعمال الإرهابية في بعض الفترات السابقة، أو جائحة كوفيد 19 وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية، ما يتنافى تماما مع اعتقاد البعض وترويجهم لأن السياحة في مصر صناعة هشّة يسهل الإضرار بها.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، المخصصة لمناقشة طلبي مناقشة بشأن أهمية دعم السياحة في مصر، إنّ السياحة المصرية تتميّز بتنوع مقاصدها، فهناك السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية والدينية وسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وغير ذلك، الأمر الذي قل أن نجد له نظيرا في أي من دول العالم بما فيها ذات الشهرة السياحية العالمية، ومن ثم يمنح مصر فرصة واسعة للاستفادة من هذا التنوع والثراء الكبير.

وشددت النائبة، على أهمية وجود خطة متكاملة ورؤية واضحة لدى وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعوائد السياحية وزيادة أعداد السائحين، الأمر الذي لا يتعلق فقط ببعض الخطط قصيرة الأجل وبعض الحملات الترويجية العالمية - على أهميتها- إذ تثمر أحيانا عن نتائج جيدة ولكنها مؤقتة، وإنّما يتطلب وجود رؤية واضحة تضع خارطة طريق مفصلة لتنمية مستدامة للقطاع السياحي .

جهود وزارة السياحة

وطالبت وكيل مجلس الشيوخ بضرورة تكاتف كل الجهود لغرس ثقافه التعامل مع السائح في نفوس جميع فئات المواطنين ومن مختلف الأعمار، هذه الثقافة التي تعد الصورة الحقيقية والانطباع الأهم الذي يترسخ في ذهن الزائر عن مصر وعن شعبها ، هنا لابد من ان تتكاتف مع جهود وزارة السياحة جهود وزارات التعليم والثقافة والمؤسسات الإعلامية بل والدينية حتى يمكن ان تتكامل الرؤية لدى المواطن المصري عن أهمية السياحة وضرورة الحفاظ عليها كأحد اهم موارد الدخل والعملات الاجنبيه .

تخصصات القطاع السياحي

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية العاملة في مختلف تخصصات القطاع السياحي ومنح حوافز وتسهيلات للمنشآت السياحية المتميزة في المستوى المهاري للعاملين بها، والحرص على تفعيل وسائل التكنولوجيا الحديثة وبرامج الرقمنة لتتماشى مع متطلبات تطوير القطاع السياحي في مستوياته كافة.