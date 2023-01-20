محافظ بورسعيد لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: نسعى للتواجد على خريطة السياحة العالمية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه جرى إعادة المحافظة مؤخرا لسياحة اليوم الواحد، إذ يقبل المواطنون في الإجازات على المحافظة للتمتع بجمالها ونظافتها والتنسيق الحضاري بها وثقافة أهلها.

المواطن البورسعيدي منفتح على العالم

وأضاف «الغضبان»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الثقافة التي يتميز بها أهل بورسعيد نتيجة لاحتكاكه بالثقافات العربية والأوروبية والأسيوية، الذين كانوا يعيشون بالمحافظة، فكان المواطن منفتح على العالم كله.

وأشار إلى أن هناك سعي لوضع بورسعيد على خريطة السياحة العالمية، خاصة بعد زيارة أكبر مكتبة عائمة في العالم للمدينة لمدة 18 يوما.

ولفت إلى أن بورسعيد هي الميناء الوحيد في العالم الذي ترسو فيه السفن السياحية والتجارية أمام الشوارع الرئيسية دون ركوب أي مواصلات أخرى.

كيفية استغلال مقومات السياحة

وشرح محافظ بورسعيد، كيفية استغلال مقومات المحافظة السياحية لجذب السياحة، وتحدث عن أبرز الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة الحرة التي اشتهرت بها بورسعيد، وكيف تتوسع المحافظة في عدد من المصانع مثل صناعة إطارات السيارات وغيرها.