عضو «التحالف الوطني»: العمل التنموي أحد الأذرع القوية للدولة

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن العمل التنموي أحد الأذرع القوية للغاية في كل دولة، مشيرة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي انطلق في 2020، ومن ثم عملنا على الوصول إلى الشرائح الأولى بالرعاية والأُسر الأكثر استحقاقًا.

إطلاق المبادرات يحتاج مجهودات كبيرة

وأضافت «الكاتب»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن إطلاق المبادرات يحتاج الكثير من المجهودات والتنسيق لرصد المواطنين المستهدفين وفقًا لقاعدة البيانات العريضة الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك عن طريق جمع المعلومات من المواطنين، والبروتوكولات المنعقدة مع المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيري، مؤكدة على أنه يتم جمع المقترحات من المواطنين في القضايا التي تهم المجتمع، فمثلًا في مجال الصحة يتم سؤال المواطنين عن الذي ينقصهم، أما في مجال العمل نجد غالبية المواطنين يبحثون عن فرص عمل لذلك تم إطلاق مبادراتي «ازرع» و«ابدأ».

مبادرة «ابدأ» تركت بصمة قوية في قطاع الصناعة

وأشارت، إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تمس المواطن من قِبل التحالف الوطني للعمل الأهلي، مثل: «ستر وعافية»، «مراكب الرزق» لتوزيع مراكب الصيد على الصيادين، فضلًا عن مبادرة تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية، «جايين نتعلم» لتوزيع الأدوات والمستلزمات المدرسية مجانًا، «ازرع»، التي طُبقت في مختلف المحافظات لمساعدة صغار المزارعين عن طريق مدهم بالأسمدة بأسعار أل من التكلفة ومتابعتهم.

وتابعت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مبادرة «ابدأ» تركت بصمة وعلامة قوية في قطاع الصناعة، إذ أنها تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية بالدولة وتساعد صغار المصنعين والصناعات المتوسطة ومتناهية الصغر، كونه الحل لنهوض الدولة المصرية.