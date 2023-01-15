الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023.. خطوات سهلة وبسيطة

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي الموطنين فرصة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، والتي يمكن انجازها من المنزل في 4 خطوات سهلة وبسيطة، ويعد الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، إحدى الخدمات المهمة التي تمنحها التضامن الاجتماعي للمواطنين البالغ عددهم نحو 4.1 مليون إلى 5 ملايين أسرة من المستفيدين من صرف المعاش النقدي.

الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 على هذا النحو:

وبات المواطن يستطيع الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي والتي توفر من خلالها تبويب خاص ببرنامج تكافل وكرامة، والذي يمكن من خلاله الاستعلام بإدخال رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقمًا.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر يناير 2023

وينطلق من اليوم الأحد 15 يناير، بدء صرف مستحقات شهر يناير 2023، لمستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والتي تصل تكلفتها وفق الوزارة لنحو 28 مليار جنيه تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، ويتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

وبحسب التضامن فإن الصرف يتم على هذا النحو:

- صرف 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل.

- صرف 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

- صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

- صرف 450 جنيها شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة.

الصرف المتعلق بالأطفال والطلاب

وفيما يتعلق بالأطفال والطلاب فيتم الأتي:

- صرف 60 جنيهًا للطفل أقل من 6 سنوات.

- صرف 80 جنيهًا لكل طفل في المرحلة الابتدائية.

- صرف 100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية.

- صرف 140 جنيهًا في المرحلة الثانوية.

- صرف 200 جنيه للطالب الجامعي.