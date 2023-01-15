أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023.. منها وجود الأبناء في مدارس خاصة
كتب:
أسماء زايد
09:15 م | الأحد 15 يناير 2023
تكافل و كرامة
أسباب رفض معاش تكافل وكرامة تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدي لشهر يناير 2023 اليوم، لأكثر من 5 ملايين أسرة.
وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة الدعم النقدي تقدر بـ28 مليار جنيه تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، ويتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.
وعن أسباب رفض دعم برنامج تكافل وكرامة، حددتها وزارة التضامن، وهي كالتالي:
_ حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.
_امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
_ امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.
_امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.
_العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).
_العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها) .
_ ملكية عمل خاص أو شخصي.
_ التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).
_وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن ألفين جنيه مصري للطفل الواحد.
الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة
- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.
- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.
- بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الإجتماعية للزوج وللزوجة.
- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.
- خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون.
- صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة.