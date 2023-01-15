أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023.. منها وجود الأبناء في مدارس خاصة

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدي لشهر يناير 2023 اليوم، لأكثر من 5 ملايين أسرة.

وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة الدعم النقدي تقدر بـ28 مليار جنيه تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، ويتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

وعن أسباب رفض دعم برنامج تكافل وكرامة، حددتها وزارة التضامن، وهي كالتالي:

_ حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

_امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

_ امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

_امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

_العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

_العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها) .

_ ملكية عمل خاص أو شخصي.

_ التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

_وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن ألفين جنيه مصري للطفل الواحد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.

- بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الإجتماعية للزوج وللزوجة.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.

- خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون.

- صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة.