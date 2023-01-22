«إسعاف المنيا» يتسلم 11 سيارة جديدة مجهزة ضمن «حياة كريمة»

أعلن فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، وصول 11 سيارة إسعاف جديدة مجهزة، في إطار خطة الدولة لتطوير وحدات الإسعاف بكل مراكز المحافظة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، والسيارات، لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

سيارات إسعاف على أعلى مستوى

من جانبه، أوضح الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمنيا، أن السيارات مجهزة على أحدث مستوي، بحيث يكون تمركزها في المشروعات التي انتهت بمركزي ملوي وأبو قرقاص، وقرى المعصرة وارتكاز النصر وأولاد مرجان، وكذلك مركز مغاغة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى.

دور رجال الإسعاف في التعامل مع الحوادث

يشار أن أهالي المنيا يشيدون بدور رجال الإسعاف في التحرك السريع، لإنقاذ المرضي ونقلهم بين المستشفيات الحكومية والمركزية، إضافة إلي انقاذ المصابين في حوادث الطريق التي تقع بالطريق السريعة الصحراوية والزراعية، خاصة في ظل وجود عدة تمركزات لوحدات إسعاف سريع منتشرة في كافة أرجاء محافظة المنيا التي تمتد بطول 160 كيلو مترا، من حدود أسيوط جنوبا حتى بني سويف شمالا.

وكان لرجال فرع هيئة الإسعاف بالمنيا الكثير من المواقف الإنسانية النبيلة التي تؤكد علي تحملهم مسؤلية جسيمة وحفظهم للأمانات والمتعلقات الشخصية التي يعثرون عليها خلال عمليات نقل المرضي والمصابين، وسبق ورد عشرات المسعفين مبالغ مالية كبيرة تم العثور عليها في أماكن وقوع الحادث، حيث يتم تسليهما للأجهزة الأمنية.