«صحة المنيا»: خدمات طبية لـ78 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية لـ78 ألفا و603 مواطنين ضمن مبادرة 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك خلال عام 2022 التي استهدفت الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

الاهتمام بصحة المواطن المصري

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم فحص 6 آلاف و400 من كبار السن، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن خلال عام 2022، للنهوض بالمنظومة الصحية من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصري، وفي إطار جهود وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين على العلاج، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سمير، منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، أن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف أنه تم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريقا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.