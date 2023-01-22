ضبط 108 مخالفات تموينية بالأسواق والمخابز البلدية في المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأحد، ضبط 108 مخالفات تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات علي المخابز البلدية

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 108 مخالفات تموينية، منها 103 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين: خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتصرف و تجميع، عدم وجود سجلات، وقضايا أخرى متنوعة، كما تم ضبط 5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين عدم الاعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات على أسواق مركز ملوي

وحررت الوحدة المحلية لمركز ملوي، في وقت سابق، 17 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية ورقابية علي الأسواق العامة والمخابز البلدية داخل دائرة المركز بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 17 مخالفة تموينية، جاءت مابين: عدم الإعلان عن الأسعار، عدم نظافة أدوات العجن، سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.