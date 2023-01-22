الجنايات تنطق بالحكم على المتهمين في «خلية مصر الجديدة» اليوم

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بالحكم على عدد 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مصر الجديدة»، وذلك بعد إحالة 6 منهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

الانضمام لجماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 2103 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها مع علمهم بأنها أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

تمويل جماعة إرهابية وعمل عمليات عدائية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين مولوا الجماعات الإرهابية، وأمدوهم بالأسلحة والذخائر مع علمهم بأنها تستخدم في عمليات عدائية ضد الشرطة والمواطنين، كما أضروا بمصالح البلاد القومية والوطنية بين فئات الشعب المصري، واعتدوا على الحريات الشخصية للمواطنين.