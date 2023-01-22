إقامة الموسم الثقافي الجنوب أفريقي الأول في القاهرة.. «يمزج بين الحضارتين»

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وفدا من وزارة الثقافة والفنون بدولة جنوب أفريقيا، لبحث أطر التعاون المشترك والأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء الاتفاق على إقامة الموسم الثقافي الجنوب أفريقي الأول، والذي سيضم مجموعة من الفعاليات ما بين معارض للكتب والحرف والمشغولات اليدوية، وورش عمل مشتركة بين فرق مصرية وجنوب أفريقية في مجال الفنون الاستعراضية، بخلاف إقامة منتدى للأعمال يناقش دور الثقافة والفنون في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وملتقى فني للرسم على الجداريات.

الملتقى سيمزج بين الفنون المصرية والإفريقية

وأكدت وزيرة الثقافة على اهتمام الدولة المصرية بالقارة الإفريقية، مشيرة إلى أنّ الثقافة تعد محورا رئيسيا في أغلب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تبرمها الدولة المصرية مع دول القارة.

وقالت إنّ الموسم الثقافي الجنوب أفريقي الأول، المزمع إقامته خلال الشهور المقبلة، سيستمر لعشرة أيام، ويعد باب جديد لمد جسور التعاون مع جنوب أفريقيا، وفرصة متاحة للتعريف بالثقافات والفنون الأفريقية الفريدة والمتنوعة.

فيما قالت الدكتورة إيمان نجم، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إنّ الملتقى سيمزج بين الفنون المصرية الثرية وفنون جنوب أفريقيا المتميزة، مما سيتيح الفرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي مع جنوب أفريقيا.

وأضافت أنّ الفعاليات سيتم تنظيمها بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للثقافة، ودار الأوبرا المصرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

تعريف الجمهور المصري بالفنون الإفريقية

من جانبه أبدى روفوس ماتبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الثقافة والفنون بجنوب أفريقيا، سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، مشيرا إلى أنّ الهدف من الموسم الثقافي الجنوب أفريقي، هو تعريف الجمهور المصري بالفنون والتراث الجنوب أفريقي المتوارث عبر الأجيال عبر سلسلة من الأنشطة، التي سيتم الإعداد لها بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، معربا عن انبهاره بعظمة الحضارة والتاريخ والتراث المصري، والمعالم التراثية والأثرية التي زارها خلال الأيام الماضية للوقوف على الأماكن التي ستقام بها الفعاليات.

وضم وفد وزارة الثقافة والفنون الجنوب أفريقي، ماسانا شيكيكا مدير إدارة التنمية الثقافية، وميليسا ماچاكا مساعد مدير إدارة الفعاليات.