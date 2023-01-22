عضو بالجمعية المصرية لعلوم الدواجن: الأسعار تشهد انخفاضا كبيرا قريبا

شهدت عددا من السلع تراجعا كبيرا، خلال 7 أيام الأخيرة، والتي تضمنت تراجع أسعار الفراخ البيضاء والدواجن والطيور بنحو 10جنيهات لكل كيلو مباع، والبيض بمعدل 11جنيها في سعر كل كرتونة، بينما شهدت أسعار الأعلاف تراجع كبير للغاية في سعر كل طن أعلاف بواقع 500 جنيه لكل طن، وأرجع عدد من الخبراء المتخصصين، أن ذلك التراجع وفقا لما قامت به الدولة المصرية مؤخرا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإفراج الجمركي عن الأعلاف، والذرة الصفراء والمرتبطة بغذاء الثروة الداجنة، والتي أدت لتراجع في أسعارها خلال أيام قليلة.

تراجع أسعار الأعلاف والدواجن

ومن جهته، كشف الدكتور يحي زكريا، أحد خبراء الدواجن وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الدواجن، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لبوابة الوطن، أن حركة التداول داخل الأسواق في المحافظات المصرية قد شهدت تراجعا كبيرا في آخر 7 أيام بالنسبة للأعلاف بلغ 500 جنيه لكل طن علف، وهو أمر يرجع لثمار ما قامت به الحكومة المصرية للإفراج الجمركي مؤخرا عن الأعلاف داخل المواني.

وأوضح أن أسعار الفراخ تراجعت بنحو 10 جنيهات لكل كيلو خلال أسبوع، بما يعطي مؤشرا جيد للغاية للهبوط أكثر خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لتراجع أسعار الأعلاف السابق ذكرها.

تراجع أسعار البيض

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن الخطوات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الإفراج الجمركي للأعلاف، قد أدت لتراجع أسعار البيض بجميع أنواعه في شتي محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الأسواق المصرية متوفر بها جميع السلع ومن بينها البيض وبأسعار تشهد تراجع نسبي جيد يصب في مصلحة قطاع المستهلكين.