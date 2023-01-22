قناة القاهرة الإخبارية: البرازيل والأرجنتين تعتزمان مناقشة تبني عملة موحدة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البرازيل والأرجنتين تعتزمان البدء في خطوات إطلاق الأعمال التحضيرية لتبني عملة موحدة، خلال الأسبوع الجاري، كما ذكرت أن الخطة التي ستُناقش في قمة ببوينس أيرس، هذا الأسبوع، ستركز على كيف يمكن للعملة الجديدة التي تقترح البرازيل تسميتها «سور» أن تعزز التجارة الإقليمية وتقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

قرار لبدء دراسة المعايير اللازمة لعملة مشتركة

وكان سيرخيو ماسا، وزير الاقتصاد الأرجنتيني، قد ذكر أنه سيكون هناك قرار لبدء دراسة المعايير اللازمة لعملة مشتركة، بما يشمل كل شيء من الأمور المالية إلى حجم الاقتصاد ودور البنكين المركزيين، كما سبق وأن أجرى سياسيون من البلدين مناقشات حول الفكرة عام 2019، لكنها قوبلت باعتراض من البنك المركزي البرازيلي في ذلك الوقت.

المبادرة ستنطلق كمشروع ثنائي في البداية

وجاء في التقرير أن المبادرة ستنطلق كمشروع ثنائي في البداية على أن يجرى توسيعها لاحقًا، لدعوة دول أخرى من أمريكا اللاتينية، مضيفًا أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي خلال زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى الأرجنتين التي تبدأ مساء اليوم.