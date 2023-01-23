عايدة رياض تعيش حالة من النشاط الفني في 2023.. 6 أعمال فنية

تحتفل الفنانة عايدة رياض اليوم بعيد ميلادها الـ69، إذ أنها من الفنانات التي قدمت مشوارا فنيا طويلا تنوع ما بين المسلسلات والأفلام، ولديها قاعدة جماهيرية عريضة.

أعمال الفنانة عايدة رياض

وتشارك الفنانة عايدة رياض خلال عام 2023، بـ 6 أعمال فنية، تنوعت مابين المسلسلات والأفلام، منهم فيلم «لف وارجع تاني»، بالإضافة إلى مسلسل «ليه لأ» الجزء الثالث، من تأليف مريم نعوم، وإخراج نادين خان، بالإضافة إلى مسلسل «الهرشة السابعة»، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

وفيلم «ابن الحج أحمد»، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج معتز التوني، وفيلم «جدو»، وهو من تأليف علي إبراهيم نبوت، وإخراج وائل عبد القادر، ومسلسل «ورد»، وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تتعرض ورد للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، وتقع في حب رجلين الأول رجل أعمال، والثاني محامى.

آخر أعمال الفنانة عايدة رياض

آخر أعمال الفنانة عايدة رياض، مسلسل «اللي مالوش كبير»، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري .