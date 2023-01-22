مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد.. «اعرف هتسافر امتى»

كشفت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات من أسوان للقاهرة، اليوم الأحد الموافق 22 يناير الجاري، لافتة إلى وجود توسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، بالتعاون مع شركات عالمية في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من وسائل النقل الحديثة، مثل التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف.

مواعيد القطارات من أسوان للقاهرة

تُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات من أسوان للقاهرة في السطور التالية:

1- قطار رقم 85 أسوان - القاهرة نوم: 04:10 صباحًا.

2- قطار رقم 997 أسوان - القاهرة: 04:35 صباحًا.

3- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية: 05:45 صباحًا.

4- قطار رقم 989 أسوان - القاهرة: 06:40 صباحًا.

5- قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد: 07:05 صباحًا.

6- قطار رقم 991 سوهاج - القاهرة: 08:20 صباحًا.

7- قطار رقم 987 الأقصر - القاهرة: 10:15 صباحًا.

8- قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP: الساعة 03:00 عصرًا.

9- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة: 04:20 مساءً.

10- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP: الساعة 05:15 مساءً.

11- قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة: 10:10 مساءً.

12- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP: الساعة 11:20 مساءً.

13- قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP: الساعة 11:30 مساءً.

تعليمات مهمة من السكة الحديد للمواطنين

- عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.

- ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك.

- الأماكن المعدة للعبور هي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية.

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