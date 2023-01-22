تعتبر تأشيرة الإمارات السياحية، إحدى أهم أجزاء التأشيرات والإقامات في دولة الإمارات العربية، إذ أنها أول ما يتوجه إليه الراغبون في السفر إلى الإمارات، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، خطوات التقديم على تأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات عبر الهيئة العامة للإقامة إلى جانب التعرف على مدة تأشيرة الإمارات السياحية، وسعر تأشيرة الإمارات السياحية.

التقديم على تأشيرة الإمارات السياحية عبر الهيئة العامة للإقامة

يمكن التقديم على تأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات عبر الهيئة العامة للإقامة باتباع الخطوات التالية:

- سجل الدخول إلى موقع الإدارة العامة للإقامة في الإمارات الرسمي.

- أنشئ حسابا على هذا الموقع.

- قدم طلبًا للحصول على التأشيرة.

- أدخل المعلومات الضرورية لإكمال عملية التقديم: الاسم باللغتين الإنجليزية والعربية، تاريخ الميلاد، الجنسية، المهنة، وجهة الرحلة.

- أدخل بيانات جواز السفر، وهي: رقم جواز السفر، تاريخ صلاحية الجواز، البلد الذي أصدر الجوا.

- أدخل بقية التفاصيل، مثل: رقم الإقامة.تاريخ انتهاء الإقامة، اسم الكفيل، عنوان الكفيل، سدد الرسوم المترتبة عليك نتيجة هذه العملية.

- تحقق من تنفيذ العملية بشكل مناسب.

- سيتم الرد عليك في غضون مدة تتراوح بين اليومين والخمسة أيام، ثم سيتم إصدار التأشيرة السياحية الإماراتية الخاصة بك، وإخطارك عبر بريدك الإلكتروني.

وحال لم يتم قبول الطلب، فستتم إعادة كل الرسوم التي دفعتها نظير عملية التقديم على التأشيرة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن المميزات العديدة التي تمنحها تأشيرة الإمارات السياحية، التي تتمثل في أنها تسمح للمستفيد منها، بالبقاء مدة متواصلة، لا تتجاوز 90 يوما داخل أراضي الدولة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة.