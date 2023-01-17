الإدارة الطبية بالوايلي: نسهدف تقديم الرعاية الصحية للأطفال ورفع وعي الأمهات

تواصل المراكز الطبية بمحافظات مصر كافة عملها لفحص المواطنين، بعد دمج المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك للكشف المبكر عن العديد من الأمراض السارية وغير السارية.

وقالت الدكتورة سعاد محمد، مدير الإدارة الطبية بالوايلي بالعباسية، إنها المرة الأولى التي تعني المراكز الطبية بنفسية الطفل بمراكز رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ إذ أن صحة الطفل هي مستقبل الوطن، لافتة إلى أن الاهتمام بالطفل يبدأ من الجنين في بطن الأم.

وأضافت في حوار خلال تقرير مذاع على فضائية النيل للأخبار، أن العناية بالأطفال تبدأ من العناية بالأم الحامل؛ إذ يجرى توفير كل سبل الرعاية والمتابعة للأم الحامل، لكي تلد طفلا سليما، لافتة إلى أن الرعاية التي تلقاها الأم الحامل تتضمن الفحوصات الطبية ومتابعة نمو الجنين ببطنها، وعمل التحاليل اللازمة التي يمكن من خلالها تشخيص بعض الأمراض، التي يمكن معالجتها أثناء الحمل أو فور الولادة.

ضرورة الاكتشاف المبكر للامراض

وشددت مدير الإدارة الطبية بالوايلي بالعباسية، على أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض التي قد يصاب بها الجنين؛ إذ أن ترك هذه الأمراض قد ينتج عنها إصابة الأطفال بالإعاقة، موضحة أن الاهتمام بالأطفال يتضمن الصحة الجسمانية مع النفسية.

تثقيف صحي للأمهات

ونوهت الدكتور سعاد محمد إلى أنه يجرى عمل تثقيف صحي للأمهات منذ ولادة الطفل، كاشفة أن نمو الأطفال منذ الولادة وحتى بلوغ عامين يكون بصورة أسبوعية، وهو ما يتطلب أن تكون الأم على دراية ومعرفة بشكل هذا النمو، إضافة إلى معرفتها بالأغذية والأنشطة التي تتطلبها كل مرحلة، إذ أن هذه الأغذية والأنشطة لها توقيت محدد، ولا يجوز أن تكون مبكرة أو متأخرة عن موعدها المحدد.