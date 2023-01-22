محافظ الجيزة: ضبط 257 طن سلع غذائية في 6 منشآت مخالفة بأبو النمرس

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة والإدارات المعنية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومنع الممارسات الاحتكارية ورصد أية حالات مخالفة أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الدور الرقابي للمحافظة لضمان سلامة السلع المعروضة المواطنين.

حملة تموينية في أبو النمرس

وتابع محافظ الجيزة جهود مباحث التموين ومديرية التموين، وبالتعاون مع مركز ومدينة أبو النمرس، في شن حملة مكبرة على المنشآت المخالفة والتي نجحت فى ضبط 257 طن سلع غذائية ومواد تموينية و17 ألف قطعة إكسسوار كراسي غير مطابقة للمواصفات بـ6 منشآت مخالفة، حيث شملت الجهود ضبط مخزن للسلع الغذائية لتخزين كمية قدرها 105 أطنان أرز وفول وعدس، بدون ترخيص، ويقوم بحجب بيعها للمواطنين.

كما تم ضبط مصنع لتعبئة السكر غير مرخص، لتحفظه على كمية قدرها 25 طن سكر مجهول المصدر، وشملت المضبوطات 120 طن أعلاف تم ضبطها بمصنع مخالف، وضبط منخل للدقيق البلدي المدعم لتحفظه على كمية قدرها 1.5 طن.

ضبط مصنعين مخالفين

يأتي ذلك بالإضافة لضبط مصنعين مخالفين، الأول لإنتاج الكراسي، والثاني لإنتاج المواسير البلاستيك للكهرباء، ويقوم باستخدام علامه تجارية شهيرة بالمخالفة، وعلى الفور تم إغلاق المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتحفظ على المضبوطات بمخازن المدينة.

شارك في الحملات العميد يحيى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، وهالة غريب، مدير مديرية التموين، وأجهزة وإدارات التموين ومركز ومدينة أبو النمرس.