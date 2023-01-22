تحريز مواد كيماوية وسولار مجهولة المصدر في مصنع بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، من تحريز مواد بترولية ومواد كيماوية مجهولة المصدر في أحد المصانع بنطاق الإدارة.

بدأت الواقعة حين تم ضبط شركة لحيازتها 3000 لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المختصة، ومصنع لحيازته المواد كيميائية مجهولة المصدر تستخدم في الطباعة، كما تم تحريز 12 برميل معبأ بالمواد الكيماوية، زنة البرميل الواحد 200 كيلو جرام بإجمالي 2400 كيلو جرام، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة.

وأتي ذلك في ضوء تعليمات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية اليوم الأحد، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه المديريات مسبقًا بمتابعة توافر المواد البترولية والبوتجاز والسلع الغذائية بالمنافذ التموينية وكذلك في الأسواق.