عقد امتحانات لاختيار مدربي المعلمين في مدارس الإسكندرية

ترأس الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، لجنة تعليم الإسكندرية، اليوم، لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار مدربي تعليم الإسكندرية بقاعة ديوان عام المديرية.

وقال مدير مديرية التعليم بالإسكندرية في بيان، أنّ عملية التنمية المهنية المستدامة تهدف إلى وضع الفرد في المسار المهني السليم، الذي يتناسب مع شخصيته المميزة لتحقيق الرضا المهني، ولذلك يجب أن يكون الفرد واعيًـا بالخطوات اللازمة لمستقبل مهني أفضل.

تدريب المعلمين وامدامدهم بالخبرات

أوضح «عربي أبوزيد» في سياق متصل، أنّ العمل على الاحتياجات التدريبية وحقائب التدريب، وتبادل الخبرات في برامج التدريب وورش العمل المختلفة، تسهم بشكل واضح في رفع كفاءة الأداء وبناء وتنمية القدرات والمهارات لدى المتدربين بتعليم الإسكندرية، ونظرًا للتقدم المعرفي الهائل الذي يتميز به عصرنا الحالي.

أبو زيد: على المعلم التجديد والتعلم ليواكب العصر

وأضاف أبو زيد أنه أصبح من الضروري، أن يحافظ المعلم على مستوى متجدد من المعلومات والمهارات والاتجاهات الحديثة في طرائق التعليم والتقنيات التربوية، وبذلك يكون التعليم بالنسبة للمعلم عملية نمو مستمرة ومتواصلة، ونظرًا لقصور إعداد المعلم لكل زمان، ومكان في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات.

رفع أداء المعلم المهمة الحالية لمدارس الإسكندرية

كما أصبح الإنماء المهني، أكثر ضرورة من أجل توفير الخدمة التربوية اللازمة للمعلم، التي تتضمن تزويده بمواد التجدد في المجالات العملية والتربوية، وبالمستجدات في أساليب وتقنيات التعليم والتعلم، وتدريبه عليها وإجراء البحوث الإجرائية واستيعاب كل ما هو جديد في النمو المهني، وبالتالي رفع أداء المعلمين من خلال تطوير كفاءتهم التعليمية بجانبيها المعرفي والأدائي.