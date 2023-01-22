إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق إثر تسرب غاز في الجيزة (أسماء)

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز أثناء استحمام أحد أفرادها بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلاقى العلاج.

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش المباحث يفيد بوصول «أدهم س» 21 سنة طالب، و«دنيا» 23 سنة، و«فريد» 9 سنوات، ووالدتهم «هند أ» 42 سنة، مقيمين دائرة القسم، مصابين بالاختناق بسبب تسرب الغاز.

تسريب غاز من السخان

على الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد محمد ربيع مفتش المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام المصاب الأول بالاستحمام حدث تسريب غاز من السخان، مما أدى إلى اصابتهم بالاختناق جميعا، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام وتلقوا الإسعافات اللازمة والحالة العامة مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التحقيقات.