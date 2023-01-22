العثور على أشلاء جثة مسن داخل منزله بعابدين.. وتحريات لكشف غموض الواقعة

تكثِّف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن مفصولة الرأس واليدين والقدمين داخل منزله بمنطقة عابدين وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وقررت جهات التحقيق استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لفخص المترددين على عقار المجني عليه، تمهيدا لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

بداية البلاغ.. مسن مقتول في منزله

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا بالعثور على مسن مقتولا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «أشرف م ا»، 56 عاما، وبالفحص تبين العثور على الجثة وسط بركة من الدماء كما تبين أن الجثة مفصولة الرأس واليدين والقدمين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

الأدلة الجنائية

ويجري الآن فريق من رجال الأدلة الجنائية برفع البصمات بالشقة محل البلاغ وكذلك أخذ عينات من الدماء بالشقة، بناء على قرار النيابة العامة لكشف لغز الواقعة.