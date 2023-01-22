خطوات الاستلاف من كارت شحن عداد الكهرباء.. لو خلص في وقت غير مناسب

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كل ما يتعلق بكارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، حتى يتمكنوا من التعامل معه بطريقة صحيحة، تمكنهم من الترشيد في استهلاك الكهرباء، حتى لا يقوموا بشحن كارت العداد عدة مرات خلال الشهر الواحد.

وفي كثير من الأحيان، ينتهي الشحن الموجود في العداد بشكل مفاجئ، والتي قد تكون في أوقات غير مناسبة بالنسبة للكثيرين، ما يجعلهم يبحثون عن طرق بديلة للشحن حتى تتمكن من إسعافهم لحين القدرة على شحن العداد مرة أخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستلاف من عداد الكهرباء لحين إعادة شحن الكارت، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستلاف من كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

قد ينتهي شحن كارت عداد الكهرباء في أوقات غير مناسبة بالنسبة للمواطنين، ما يجعل شركة الكهرباء توفر لهم حلولا مؤقتة تساعدهم لحين شحن كارت العداد، وتتمثل خطوات الاستلاف في الآتي:

- قبل انتهاء شحن الكهرباء الموجود في العداد، يعطي العداد إنذارا بإضاءة اللمبة الحمراء، ليشير إلى قرب انتهاء الشحن.

- وعند فصل الكهرباء عن العداد نتيجة لانتهاء الشحن يمكن إعادة تشغيلها مرة أخرى، من خلال إدخال الكارت الخاص بالعداد لاستخدام الاحتياطي الذي يعمل على تشغيل الكهرباء لمدة ساعات.

- وفي حالة انتهاء الاحتياطي الموجود في العداد، يمكن الاستلاف من العداد، عن طريق وضع الكارت بشكل مقلوب في العداد مرة أخرى، ليتم الاستلاف لمهلة لا تزيد عن 48 ساعة فقط.

وعن كيفية إعادة الرصيد الذي تم استلافه، فيتم خصم القيمة التي تم استلافها من عداد الكهرباء لمدة 48 ساعة عقب شحن كارت العداد مرة أخرى، وإدخاله في المكان المخصص له في العداد،