متى يتعرض المشترك لفسخ التعاقد وتسليم العداد؟.. «الكهرباء» تجيب

يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في عملية إحلال وتجديد لعقاراتهم عن الإجراءات الصحيحة لتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العداد، حرصا منهم من ارتكاب مخالفة، والوقوع تحت طائلة القانون.

تغيير المعالم للعقار

وكشفت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، قطاع السادات، التابع لشلركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه في حالة الهدم وإعادة البناء وإن كان على نفس المساحة، وتغيير المعالم للعقار يعتبر العقد المبرم بين صاحب العقار وشركة الكهرباء مفسوخا، وعليه يجرى تسليم العدادات التي كانت موجودة قبل الهدم وتصفيتها وسداد جميع المستحقات السابقة ثم يتقدم صاحب العقار بطلب جديد لعمل المعاينة وسداد مقايسة جديدة، ويتم التعامل مع العقار على أنه جديد.

وأشارت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، إلى أن القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية بدل الممارسة، تنص على أنه يجرى تركيب العداد الكودي مسبق الدفع للمباني والمنشآت المخالفة كافة، والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات، واستبداله بنظام العداد الكودي.

تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة

وأوضحت أن القواعد التنفيذية تتضمن أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة، لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالآخر القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشجيعا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.