قيمة الرسوم المخصومة عند شحن عداد الكهرباء «أبو كارت».. اعرف التفاصيل

يتساءل مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات مسبوقة الدفع، والتي يتم شحنها عبر الكروت «ذكية - كودية» عن قيمة الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذي يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للقطاع المنزلي.

الرسوم المخصومة من قيمة رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت»

وكشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الرسوم والمبالغ التي يتم خصمها من العدادات مسبوقة الدفع كالتالي:

أولا: خصم قيمة فرق الاستهلاك:

- يتم خصم 24 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

** ثانيا: خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

- المقروء صفر (9 جنيهات).

العداد مسبوق الدفع يعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ محكم

وأشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات إلى أن العداد أبو كارت مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر وهو بذلك يحقق لك عدالة استخدام لأنه في نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ محكم.