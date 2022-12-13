كيفية تحويل عداد الكهرباء الكودي باسم المشترك

يتساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب المباني المخالفة والعشوائية من الذين تقدموا بطلبات للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتركيب عداد كودي وفقا للقواعد التي وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة لأن الكودي يتم تركيبه بالوحدات السكنية والعقارات المخالفة والعشوائية بشكل مؤقت.

إجراءات شركات الكهرباء لتحويل عداد الكهرباء الكودي لعداد قانوني

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على «فيسبوك»، الإجراءات التي تتخذها شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى جميع المحافظات لكيفية تحويل عداد الكهرباء الكودي لعداد قانوني، خاصة بعد بدء إجراءات التصالح على العقارات.

تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن تلقيها استفسارات من عدد كبير من اصحاب المباني المخالفة والعشوائية لتحويل عداد الكهرباء الكودي لعداد قانوني خاصة بعد بدء إجراءات التصالح على العقارات و بسبب إمكانية تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون رسوم و تبديل رقم العداد على الكارت بإسم المشترك صاحب أو مالك العقار.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

وقالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يجب لتحويل العداد الكودي إلى قانوني، الحصول على خطاب تصالح مع المحليات تبعًا لقانون مخالفات البناء، بشرط أن يكون موجها لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك مع احضار المستندات الاتية

- إحضار صورة من البطاقة الشخصية لمالك العقار.

- إرفاق صورة من عقد ملكية الوحدة.

- العقد القائم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.

- صورة للعقار من الخارج.

تقديم طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد إنهاء إجراءات التصالح

أشارت الشركة القابضة للكهرباء إلى أنه على المواطن تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي مرفق بالمستندات اللازمة، لتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانوني بعد إنهاء إجراءات التصالح.