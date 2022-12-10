3 إجراءات يجب اتخاذها حال احتراق عداد الكهرباء.. أولها الاتصال بالإدارة المختصة

يتسائل عدد كبير من المواطنين عن الخطوات التي يجب أن يتبعها عندما يتعرض عداد الكهرباء للتلف، أو التوقف نتيجه زيادة الأحمال التي تحدث نتيجة الاستهلاك الكبير لعدد من الأجهزة، مثل التكييف والسخان، ما قد يؤدى أحيانا إلى احتراق عداد الكهرباء.

الإجراءات الفورية حال حدوث حريق بعداد الكهرباء

وكشف قسم الاشتراكات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الإجراءات الفورية، التي يجب أن يجريها المشترك عند حدوث حريق بعداد الكهرباء أو تضرره وتوقفه عن العمل، وهي كالآتي:

الخطوة الأولى:

الاتصال بمركز الأعطال بالإدارة المختصة أو الخط الساخن 121، والإبلاغ عند احتراق أو تلف العداد.

الخطوة الثانية:

وأشار القسم إلى أنه يتم معاينة المكان، وفي حالة التأكد من احتراق العداد يتم توصيل الكهرباء للمشترك مباشر بدون عداد، مع أخذ إيصال استهلاك قديم لمعرفة رقم الاشتراك ورقم العلامة، وإخطار إدارة العدادات بتاريخ توصيل التيار المباشر، لاتخاذ إجراءات تقدير استهلاك المشترك وتغيير العداد.

الخطوة الثالثة:

وقال القسم إن في حال حدوث أي فقد أو تلف للعدادات، أو حدث خلل أو توقف عن التسجيل بسبب كسر أو حريق أو إهمال غير متعمد، من المشترك يلتزم بسداد قيمة الإصلاح أو الاستبدال التي تقدرها الشركة، إضافة إلى حساب قيمة الكهرباء عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس ما يلي:

- متوسط استهلاك الـ3 أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل.

- متوسط استهلاك أول 3 شهور يجرى فيها تسجيل الاستهلاك، بعد إصلاح العدادات أو تغييرها.

- متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة.

يتحمل المنتفع تكلفة العداد الجديد على أقساط شهرية

ولفت القسم إلى أنه في حالة تلف العداد بدون تدخل المشترك تتحمل الشركة بقيمة العداد البديل، وفي حالة انقضاء العمر الافتراضي للعداد، أو عدم صلاحيته تتولى الشركة تغييره، ويتحمل المنتفع تكلفة العداد الجديد على أقساط شهرية لمدة عامين بواقع 60 جنيه شهريا؛ إذ تصل قيمة العداد المنزلي إلى حوالي 1400 جنيه، والتجاري 2700 جنيه.