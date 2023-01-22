مصر تترأس اجتماع الدورة العادية 51 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب

انعقد اليوم اجتماع الدورة العادية (51) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي نظمته الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي الذي يضم 8 دول هي: مصر، والسعودية، والمغرب، وفلسطين، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، واليمن، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية.

وفي كلمته التي ألقاها في مستهل أعمال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة ثرية لمتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ووضع الرؤى والأهداف المشتركة التى تتوافق مع الجهود العربية خلال الفترة المقبلة؛ مشيرا إلى أهمية دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عملية التنمية باعتباره عنصرا أساسيًا في دعم الخطط التنموية للدول العربية، ومحركًا دافعًا لجهود بناء اقتصاد تنافسى متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة؛ لافتا إلى الحراك السريع فى هذا القطاع وهو الأمر الذي يستوجب تبنى مسار عمل نشط بالتوازي مع التغيرات المتلاحقة والمستمرة.

الفترة الماضية شهدت العديد من المتغيرات العالمية

وأضاف وزير الاتصالات والمعلومات أن الفترة الماضية شهدت العديد من المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى عدد من التطورات التي حدثت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي، والتي ساهمت في تسليط الضوء على محورية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النهوض بالمجتمعات والاقتصادات الوطنية والإقليمية؛ مشيدا بنتائج العمل العربي المشترك، والتي شهدت إنجازاً ملحوظاً وتنوعاً ملموساً في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال أعمال اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، واللجنة العربية الدائمة للبريد وفرق العمل المنبثقة عنهما.

وهنأ الدكتور عمرو طلعت الدول العربية الشقيقة على المشاركة فى منظومة الفعاليات الدولية ذات البعد الأممى والفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات للفترة 2023-2027، وكذلك الفوز بعضوية مجلس لوائح الراديو، كما تقدم بالتهنئة إلى الدول التى حصدت ألقاب تميز فى تقرير المؤشر المتكامل للتنمية البريدية للعام 2022 الصادر عن الاتحاد البريدى العالمى ؛ مؤكدا على حرص مصر على تأييد كافة الترشيحات العربية ذات الصلة فى المحافل الدولية.

الجهود العربية للانتهاء من إعداد استراتيجية عربية للاتصالات والمعلومات

وأشار الدكتورعمرو طلعت إلى الجهود العربية للانتهاء من إعداد استراتيجية عربية للاتصالات والمعلومات التي تتسق مع أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الوقوف على أولويات خطط التنمية الرقمية على المستوى الوطني لمختلف الدول العربية، مشيدا بأنشطة الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والتي تسهم جهودها في تحقيق الرؤية العربية المشتركة والتي تم بلورتها بشكل دقيق ومتسق مع التوجهات العالمية في استراتيجية عربية للاتصالات والمعلومات.

كما تقدم الدكتور عمرو طلعت بالتهنئة إلى اللجنة العربية الدائمة للبريد فى ضوء الانتهاء من مراجعة منهجية فرق العمل الفنية المتخصصة وانعقاد الفرق؛ مشيرا إلى أن مصر ستستضيف معرض الطوابع العربى فى العام الحالى؛ مؤكدا على دعم الجهود التى تبذلها المؤسسات البريدية العربية من أجل تعزيز دور التطوير التكنولوجى فى النشاط البريدى.

ووجَّه الدكتور عمرو طلعت الشكر للأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية على جهودها المثمرة خلال الفترة الماضية، وكذلك لكل من ساهم في الخروج بالتوصيات التى ستتلى على المكتب بشأن الموضوعات ذات الأولوية الوطنية والإقليمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات سيعقد اجتماعه غدا بمشاركة 11 وزيرا؛ وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية الموضوعات المطروحة فى اجتماع المجلس.

وفى كلمته؛ أشاد الدكتور نزار بن ناجى وزير تكنولوجيات الاتصال التونسى بالموقف العربى الموحد الذى يبرز خلال المشاركة بعدد من المؤتمرات العالمية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه تم بلورة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025، وذلك في إطار برنامج الإصلاحات الكبرى للحكومة أخذا في الاعتبار الرؤية الاستشرافية لتونس 2035 المتعلقة بالتنمية الرقمية.

كما أكد الدكتور نجيب منصور العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول العربية في كل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الترشيحات العربية فى المحافل الدولية ذات الصلة.

كذلك وجه الدكتور إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين الشكر لمصر على جهودها فى استضافة اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ مشيدا بالعمل العربى المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما أشاد بالجهود التى تبذلها جامعة الدول العربية.

وشهد الاجتماع؛ اعتماد تقرير وتوصيات الاجتماع (50) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، ونتائج الاجتماع (42) للجنة العربية الدائمة للبريد.

أبرز موضوعات الاجتماع

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن السيبرانى، والقضايا الخاصة بفلسطين، كذلك ناقش الاجتماع الورقة المصرية حول مسار المساهمة فى صياغة الميثاق الرقمى العالمى بهدف تعميمها على الدول العربية والمنظمات العربية والأممية ذات العلاقة لإبداء رؤيتها ودعوة الدول العربية للبدء فى الإعداد للمسار مع بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، كما تم التأكيد على دعوة الدول العربية أو المنظمات ذات العلاقة لتنظيم الدورة الخامسة للمنتدى الإقليمى للمحتوى الرقمى العربى خلال عام 2023.

وخلال الاجتماع تم الترحيب بمشاركة منظمة التعاون الرقمى بصفة مراقب فى اجتماعات فرق العمل العربية الفنية ذات العلاقة بأنشطتها. وقدم المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الشكر للدول التى شاركت بمبادرة العاصمة العربية الرقمية وهى مبادرة تستهدف دعم الشباب العربى من خلال تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإثراء العمل الخلاق والفكر الإبداعى وريادة الأعمال فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد على أهمية استكمال المبادرة، ودعوة الدول للترشح لاحتضان العاصمة الرقمية العربية لعام 2023.

حضر الاجتماع؛ ممثلا عن دولة فلسطين الدكتور إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلا عن الجمهورية اليمنية الدكتور نجيب منصور العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلا عن الجمهورية التونسية الدكتور نزار بن ناجى وزير تكنولوجيات الاتصال، وممثلا عن المملكة العربية السعودية السيد منصور القرشى مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير عام الشئون الدولية، وممثلا عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد سيدى مولاى الزين الأمين العام لوزارة التحول الرقمى والابتكار وعصرنة الإدارة، وممثلا عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد أمين صيد الوزير المستشار القائم بالأعمال بسفارة الجزائر بالقاهرة، وممثلا عن المملكة المغربية السيد هشام ولد الصاوى نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية.

كما حضر الاجتماع وفد مصرى برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، ومشاركة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والأستاذ أحمد سعيد مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشئون الاقتصادية والاحصائية.