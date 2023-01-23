مشروعات «حياة كريمة» بمركز كوم أمبو في أسوان.. نسب الإنجاز تصل إلى 98%

تستمر مؤسسة «حياة كريمة»، في الكشف عن إنجازاتها ومشروعاتها التي تدشنها في مختلف قرى ومراكز محافظات مصر، خاضة المناطق التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية؛ من أجل الارتقاء بمستوى معيشة أهلها من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم.

المبادرة الرئاسية تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات

وكشفت مؤسسة «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه في محافظة أسوان مركز كوم أمبو، تسابق المبادرة الرئاسية الزمن، من أجل الانتهاء من أكبر عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المركز، ودخول المشروعات الخدمة سريعًا.

ومن بين مشروعات «حياة كريمة» في مركز كوم أمبو «نقطة إسعاف العتمور، مركز شباب العتمور المستجد، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي بالعتمور قبلي، مركز شباب العتمور بحري».

نسب الإنجاز

وتترواح نسب الإنجاز في مشروعات «حياة كريمة» هناك، ما بين 95 إلى 98%، ومن بين المشروعات المنتهية كان تجديد مدرسة الشهيد عبد العزيز حسان بالسلامون، ومدرسة العتمور قبلي الابتدائية، وكوبري العتمور قبلي.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.